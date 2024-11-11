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Газета «Культура»

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Связи России и Индии в кинопроизводстве важны для экономики — глава МИД Индии

Связи России и Индии в кинопроизводстве важны для экономики — глава МИД Индии

Связи Индии и России в образовании и кинематографе важны для развития экономических отношений двух стран, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на Российско-Индийском бизнес-форуме в Мумбаи, передает ТАСС.

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