Котёнок, который боялся темноты, но подружился с луной. Сказка для семейного чтения перед сном

Ледяная, звенящая пустота под диваном только что проглотила его целиком. Тишка зажмурился, ожидая, что острые клыки темноты сомкнутся на его загривке, но вместо боли услышал тихий, хрустальный смех.
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