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Ивановские новости

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В Ивановской области спасли заблудившихся в лесу мать и сына

В Ивановской области спасли заблудившихся в лесу мать и сына

В Ивановской области в лесу заблудились мать и сын, они развели костёр и терпеливо ждали помощи. Спасательная операция осложнялась заболоченными участками, бобровыми запрудами и заросшими лесными дорогами.

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