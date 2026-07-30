В Ивановской области спасли заблудившихся в лесу мать и сына

В Ивановской области в лесу заблудились мать и сын, они развели костёр и терпеливо ждали помощи. Спасательная операция осложнялась заболоченными участками, бобровыми запрудами и заросшими лесными дорогами.
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