Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

С одной стороны - на фоне недавнего сюрприза со знаменами ИГ и захватом заложников, произведенным специфическими бородачами в "образцовом" Ростовском СИЗО, эпизод в Южном Бутове не представляется серьезным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии