Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

Вера Голубь Ты такой смелый и выдаешь всем свои решения, но только вся твоя смелось на клавиатуре... Не тебе решать, провокатор ципсошный

Ирина Черных А потом дать ему в руки ведро с водой и тряпку, и пусть полы в храме помоет.