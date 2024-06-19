Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • людмила
    Они были не лучше, но и ты, видимо, пуся сратыйМигрант с коврико...
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Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

С одной стороны - на фоне недавнего сюрприза со знаменами ИГ и захватом заложников, произведенным специфическими бородачами в "образцовом" Ростовском СИЗО, эпизод в Южном Бутове не представляется серьезным.

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Комментарии
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Вера Голубь
Ты такой смелый и выдаешь всем свои решения, но только вся твоя смелось на клавиатуре...  Не тебе решать, провокатор ципсошный
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51 мин.
Ирина Черных
А потом дать ему в руки ведро с водой и тряпку, и пусть полы в храме помоет.
Ответить
6 мин.
л
людмила
Они были не лучше, но и ты, видимо, пуся сратый
Ответить
1 мин.

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