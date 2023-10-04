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Фицо заявил, что его партию Smer могут исключить из ЕП из-за позиции по Украине

Фицо заявил, что его партию Smer могут исключить из ЕП из-за позиции по Украине

Победивший на выборах в Словакии экс-премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции - об этом политик пишет в социальных сетях.

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