Фицо заявил, что его партию Smer могут исключить из ЕП из-за позиции по Украине

Победивший на выборах в Словакии экс-премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции - об этом политик пишет в социальных сетях.