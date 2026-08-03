Туристы с трудом уезжают с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Туристический бум обнажил транспортный коллапс на популярном маршруте.В Калининградской области в первые выходные августа — 1 и 2 числа — жители региона и гости янтарного края массово пожаловались на невозможность покинуть территорию национального парка «Куршская коса».
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