"Смелее надо". Почему Россия кардинально меняет ход военной операции на Украине

Угрозы экономике страны и покушения на жизнь военных и политиков заставят ВС РФ "показать зубы" и ударить по Европе, считают эксперты Судя по всему, на фронтах СВО в ближайшее время произойдут серьезные перемены – российские военные ужесточат тактику ведения боевых действий, приступят к уничтожению центров принятия решений, стратегических объектов на Украине и первых лиц киевского режима, считают наблюдатели.