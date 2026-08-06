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"Смелее надо". Почему Россия кардинально меняет ход военной операции на Украине

"Смелее надо". Почему Россия кардинально меняет ход военной операции на Украине

Угрозы экономике страны и покушения на жизнь военных и политиков заставят ВС РФ "показать зубы" и ударить по Европе, считают эксперты Судя по всему, на фронтах СВО в ближайшее время произойдут серьезные перемены – российские военные ужесточат тактику ведения боевых действий, приступят к уничтожению центров принятия решений, стратегических объектов на Украине и первых лиц киевского режима, считают наблюдатели.

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