Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому пора передать ведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине другому.
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