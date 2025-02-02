Championship League 2025 — Финал. Расписание трансляции

C 4 по 5 февраля, финал Лиги Чемпионов по снукеру 2025, пригласительный, Mattioli Arena, Лестер, Англия Победитель предыдущего турнира: Марк Селби Снукер смотреть онлайн — поединки финальная группа Лиги чемпионовВсе Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 (финал) Группа 1 - результаты Группа 2 - результаты Группа 3 - результаты Группа 4 - результаты Группа 5 - результаты Группа 6 - результаты Группа 7 - результаты Расписание трансляции - Группа 1 Расписание трансляции - Группа 2 Расписание трансляции - Группа 3 Расписание трансляции - Группа 4 Расписание трансляции - Группа 5 Расписание трансляции - Группа 6 Расписание трансляции - Группа 7 Финальная группа Лига Чемпионов 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Championship League 2025 (Live) Смотреть прямые трансляции финальной группы победителей пригласительного турнира Лиги чемпионов по снукеру вы можете на YouTube, Matchroom.
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