В Санкт-Петербурге проходит необычное кулинарное состязание

В северной столице проходит необычное кулинарное состязание «Петербургский завтрак». На гастрономическом конкурсе 12 шеф-поваров ведущих ресторанов города приготовят одно из любимых блюд Пушкина по рецепту Арины Родионовны.
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