Подмосковным предпринимателям объяснят, как оформить государственную или муниципальную землю в собственность

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области 18 октября в 11:00 состоится бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему: ««Дорожная карта» по оформлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность юридическому лицу».