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«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:

▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.

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