Жилье для молодежи: стартовый капитал, семейный актив, выгодная инвестиция

В деле приобретения жилья для младшего поколения старшее по-прежнему активно. Но речь далеко не всегда идет о полноценной покупке новой недвижимости: кто-то из родителей готов разменять свою квартиру, кто-то — оплатить первый ипотечный взнос, а кто-то — дать детям денег взаймы с условием постепенного возвратаКак отмечает исследование сервиса по продаже новостроек Opencity, 36% респондентов из числа россиян, родившихся в 1997-2006 годах (в опросе принимали участие совершеннолетние граждане РФ), считают квартиру самым правильным и желанным свадебным подарком.