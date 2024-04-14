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Бывший советник Трампа Болтон призвал Израиль бомбить ядерные объекты в Иране

Бывший советник Трампа Болтон призвал Израиль бомбить ядерные объекты в Иране

Джон Болтон, бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, призвал Израиль бомбить ядерные объекты, которые расположены на территории Исламской Республики Иран.

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Eduard
Да тебя самого старого идиота давно пораза яйца вмемто звезданутого флага повесить!
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1 час.
Eduard
Задолбали тупорылые янки всю планету!
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Eduard
Иран имеет полное право наносить удар за взорваное Посольство!
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