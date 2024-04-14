Бывший советник Трампа Болтон призвал Израиль бомбить ядерные объекты в Иране

Джон Болтон, бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, призвал Израиль бомбить ядерные объекты, которые расположены на территории Исламской Республики Иран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии