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Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

Вложения в золото нельзя рассматривать как универсальное решение, поскольку цены на драгоценный металл подвержены колебаниям, зависящим от множества внешних факторов, рассказала экономист, директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова.

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