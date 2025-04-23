Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

Вложения в золото нельзя рассматривать как универсальное решение, поскольку цены на драгоценный металл подвержены колебаниям, зависящим от множества внешних факторов, рассказала экономист, директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова.
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