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Приготовила котлетки с майонезом .

Желательно подать с нежирным гарниром, так как котлеты калорийные. Если майонез вас смущает, замените его на сметану, ну а я готовила с домашним, рецепт можно посмотреть Итак, мясо курицы, лук и чеснок измельчила при помощи блендера, можно через мясорубку.

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