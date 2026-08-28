18-й номер драфта-2022 Терри получил приглашение в тренировочный лагерь «Голден Стэйт»

« Голден Стэйт » согласовал со свободным агентом Дэйленом Терри негарантированный контракт. Форвард находился без команды после того, как «Филадельфия» отказалась от его услуг 25 июля.
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