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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-й номер драфта-2022 Терри получил приглашение в тренировочный лагерь «Голден Стэйт»

« Голден Стэйт » согласовал со свободным агентом Дэйленом Терри негарантированный контракт. Форвард находился без команды после того, как «Филадельфия» отказалась от его услуг 25 июля.

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