23,02,25 Сумы - Великий Бобрик Боевые действия в в глубине обороны ВСУ. Уничтожение средств ПВО ВСУ.
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23,02,25 Сумы - Великий Бобрик Боевые действия в в глубине обороны ВСУ. Уничтожение средств ПВО ВСУ.
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