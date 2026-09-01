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Осужденный год назад экс-замглавы Минобороны Иванов до сих пор остается в Москве

Осужденный год назад экс-замглавы Минобороны Иванов до сих пор остается в Москве

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов, год назад осужденный на 13 лет колонии за растрату, до сих пор не доставлен в место заключения и остается в московском СИЗО «Лефортово», пишет KP.

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