Бюджетные концы с концами, новый нацпроект и федеральный десант: обзор событий недели

В парламенте республики прошли бюджетные слушания, Иран атаковал Израиль ракетами, комиссия Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» собралась на первое заседание, федеральные топ-чиновники посетили Татарстан с рабочими визитами, открылся авиарейс Казань – Шанхай: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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