Минздрав запланировал обновить порядок диспансеризации в России

В России планируется обновить порядок диспансеризации взрослых. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.
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