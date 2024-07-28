Правительство США заявило, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности

Министерство юстиции США выступило в защиту закона, который направлен либо на запрет TikTok, либо на принуждение компании отказаться от своих активов в США после того, как социальная сеть подала иск против этого закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии