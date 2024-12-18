Россиянам дали совет, как перестать забивать холодильник едой на Новый год

Депутат Разворотнева: не перегружать холодильник на Новый год помогут активности Активное времяпрепровождение на новогодних праздниках поможет избавиться от привычки забивать холодильник едой, заявила в разговоре с NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии