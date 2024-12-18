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Россиянам дали совет, как перестать забивать холодильник едой на Новый год

Россиянам дали совет, как перестать забивать холодильник едой на Новый год

Депутат Разворотнева: не перегружать холодильник на Новый год помогут активности Активное времяпрепровождение на новогодних праздниках поможет избавиться от привычки забивать холодильник едой, заявила в разговоре с NEWS.

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