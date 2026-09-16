Мерц потребовал от Ирана открыть Ормуз и свернуть ядерную программу

Иран должен прекратить блокаду Ормузского пролива, с таким заявлением выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц, вдруг озаботившийся ситуацией на Ближнем Востоке.
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