Обновленный Voyah Free лишится одного тачскрина и модной панели

Премиум-бренд Dongfeng поделился первым изображением интерьера кроссовера образца 2025 года. Подъёмная передняя панель уйдёт в отставку, у переднего пассажира больше не будет тачскрина, зато головное устройство станет современнее, а диагональ сенсорного дисплея больше.
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