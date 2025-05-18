Обновленный Voyah Free лишится одного тачскрина и модной панели

Премиум-бренд Dongfeng поделился первым изображением интерьера кроссовера образца 2025 года. Подъёмная передняя панель уйдёт в отставку, у переднего пассажира больше не будет тачскрина, зато головное устройство станет современнее, а диагональ сенсорного дисплея больше.