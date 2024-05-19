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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тенерифе» хочет подписать немецкого защитника Давида Крэмера

Крэмер поучаствовал в двух матчах победного для Германии чемпионата мира-2023, набирая 3 очка и 1 подбор.

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