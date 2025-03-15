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5koleso.ru

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Свежие комментарии

В России на треть снизился объем грузоперевозок: что происходит?

Уже к концу года такая ситуация может привести к нехватке техники для доставки грузов, повышению среднего уровня тарифов на рынке, а также росту стоимости продуктов питания и товаров народного потребления.

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