В России на треть снизился объем грузоперевозок: что происходит?

Уже к концу года такая ситуация может привести к нехватке техники для доставки грузов, повышению среднего уровня тарифов на рынке, а также росту стоимости продуктов питания и товаров народного потребления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии