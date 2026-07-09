Появился тизер сериала по Стругацким с Викторией Исаковой, Фёдором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и Равшаной Курковой

В сети появился тизер сериала "Трудно быть богом" по мотивам одноимённой культовой книги Аркадия и Бориса Стругацких, роли в котором исполнили Виктория Исакова и Фёдор Бондарчук (которых сейчас подозревают в романе), Сергей Безруков, Равшана Куркова, Никита Кологривый.