SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Появился тизер сериала по Стругацким с Викторией Исаковой, Фёдором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и Равшаной Курковой

Появился тизер сериала по Стругацким с Викторией Исаковой, Фёдором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и Равшаной Курковой

В сети появился тизер сериала "Трудно быть богом" по мотивам одноимённой культовой книги Аркадия и Бориса Стругацких, роли в котором исполнили Виктория Исакова и Фёдор Бондарчук (которых сейчас подозревают в романе), Сергей Безруков, Равшана Куркова, Никита Кологривый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии