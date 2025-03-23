В МВД предупредили о рисках использования общественного WI-FI

Использование общественного Wi-Fi и общедоступных зарядных устройств может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения (ПО), способного украсть логины, пароли и платежные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии