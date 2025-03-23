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В МВД предупредили о рисках использования общественного WI-FI

В МВД предупредили о рисках использования общественного WI-FI

Использование общественного Wi-Fi и общедоступных зарядных устройств может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения (ПО), способного украсть логины, пароли и платежные данные.

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