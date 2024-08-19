Виктор Анисимов Всем тем кто так жаждет присоединения украины к России с целью взятия её на полное российское содержание.
Всем тем, кто так яро требует включения украины в состав России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Поддерживаю ваше мнение. Для безопасности России НУЖНО ВЗЯТЬ ПО Житомирскую и Винницкую области ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!! Все, что восточнее и южнее - будет в составе России. Остальное на Западной теперешней Украине пусть там бесятся, хоть повесятся...
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2 час.
Леонид Руси
Пусть ею управляют сами аборигены под нашим неусыпным присмотром. Не мы должны её восстанавливать, а сами чубатые... К тому же они скакать умеют... Вот путь и строят и пашут... Ленивого не замучаешь... А тунеядцев отправлять в северную часть Сибири
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Всю окраину присоединять на стоит. Оставить окраине Жмеринку, согнать туда весь оставшийся хохлоскот, огородить забором и пусть отрабатывают набранные кредиты.
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41 мин.
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