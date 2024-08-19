Всем тем, кто так яро требует включения украины в состав России

лл лина любимцева Поддерживаю ваше мнение. Для безопасности России НУЖНО ВЗЯТЬ ПО Житомирскую и Винницкую области ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!! Все, что восточнее и южнее - будет в составе России. Остальное на Западной теперешней Украине пусть там бесятся, хоть повесятся...

Леонид Руси Пусть ею управляют сами аборигены под нашим неусыпным присмотром. Не мы должны её восстанавливать, а сами чубатые... К тому же они скакать умеют... Вот путь и строят и пашут... Ленивого не замучаешь... А тунеядцев отправлять в северную часть Сибири