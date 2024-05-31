Вышел трейлер мультфильма "Моана 2"

Вышел первый трейлер долгожданного анимационного фильма "Моана 2" от студии Walt Disney Animation. Фильм, который ждали на экранах 8 лет, рассказывает историю дочери вождя небольшого племени, которая отправляется в опасное морское путешествие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии