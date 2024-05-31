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Вышел трейлер мультфильма "Моана 2"

Вышел трейлер мультфильма "Моана 2"

Вышел первый трейлер долгожданного анимационного фильма "Моана 2" от студии Walt Disney Animation. Фильм, который ждали на экранах 8 лет, рассказывает историю дочери вождя небольшого племени, которая отправляется в опасное морское путешествие.

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