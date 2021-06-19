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Кто главный враг России на самом деле?

Кто главный враг России на самом деле?

На нынешнем этапе развития мира на этот вопрос все уверенно ответят – США. Ну, конечно, кроме тех, кто считает, что Америка избрана богом, чтобы спасти нас от независимости и ввести в сонм процветающих (а главное покорных) исполнителей чужой воли.

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Natalija Osminina
Так США это те же англосаксы. Просто разросшаяся Великобритания, впитавшая в себя с годами и другие нации.
Алексей Сафронов
Не только "впитали в себя другие нации", но и истребившие многие коренные народы! Наглосаксы, если коротко - это наследственные профессиональные убийцы!
Natalija Osminina
"Впитали" - это значит стали не чистокровными англосаксами. А "истребившие" и "истребляющие" - это их кармическая задача- пожирать мир, как гусеницы. Похоже пришло время им лопнуть.
Анатолий Селиванов
островные "крысы" - это навечно заразная вещь для России, поэтому нельзя с ними дружить, а можно только "дружить"..............
Анатолий
Считаю нашего Кутузова великим полководцем. Но, как выразился этот умный, опытный в казуистике человек, про остров. " Если он исчезнет, расстраиваться не буду". Это о чём-то говорит. И в первую очередь про вероломство и криводушие этих "джентельменов", проливших столько людской крови. Приятно видеть, как скукоживается эта Great Britain. Ведь заслужила. А вслед за ней и её доченька США.
Пожилой человек
Все перечисленные, конечно, враги каждый на своём уровне. Но самый главный наш враг - НЕЗНАНИЕ. Наше собственное НЕЗНАНИЕ места России в истории и судьбе мира. Россия – Ядро человеческой Эволюции! («Концепция Ядра и Периферии» (https://www.proza.ru/2018/12/17/810 https://cont.ws/@crystal-evv/1926201 ) В этом её миссия и призвание. Если бы наша власть и наши интеллектуалы это понимали, сколько глупых потерь, разочарований и трудностей можно было бы избежать!
Константин Кононов
Самый главный враг - это враг внутренний!!!!!!!!!
Владлен
Враг кого???
Александр
Александр
Это о внешних. Но внутренние либерасты, стремящиеся стать любимой женой "цивилизованных" , во сто крат хуже.
Альбина Колесникова
вот век живи и век учись спасибо автору за информацию , сколько стран хотели поработить русских , но русские всегда вставали с колен, а 90 годы США опять напала на Россию и наши внутренние враги продали нас. Тем же кто нас хотел поработить и только Путин встав во главе нашего государства не дал нас поработить, но враги наши внутренние всё время ставят палки в колеса.
Игорь Кузнецов
Можно ещё добавить что Российская эскадра была послана к берегам Северой Америки чтобы не дать флоту англичан "утихомирить" свою колонию, которую потом провозгласили как США.
Владлен
Жалеете???
Игорь Кузнецов
Это исторический факт, как и продажа (некоторые говорят об аренде) Аляски. Просто надо понимать что в каждый исторический период есть "баланс интересов". Он нарушается и возможна война, после которой снова на некоторое время "баланс" находится, но уже другой.
Владлен
Спасибо. Вы как всегда на высоте!!!
реванш
Англичанка это самая что ни на есть ВРАЖИНА для России во все времена.
Алексей Сафронов
Хочется верить, что с помощью Посейдона дерьмовый мелкобританский Альбион (со всей прямоходящей живностью) в ближайшее время исчезнет с лица земли 💀...
Владлен
Лучше бы , Без посейдона Вы!!!
Надежда Захарова
Пытаться подружиться с Англией — верный способ получить удар в спину.
Игорь Кузнецов
Михаил Горбачев приехал в Лондон в декабре 1984 года в качестве члена Политбюро ЦК КПСС. Его принимала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Так вот "завязалась дружба" и чем она закончилась...
Владлен
Сформулируйте. пожалуйста.Чем???
Игорь Кузнецов
Сам Горбачев в своих мемуарах “Жизнь и реформы" пишет о встрече с “железной леди" Маргарет Тэтчер: “Я разложил перед премьер -министром Великобритании большую карту, на которую в тысячных долях были нанесены все запасы ядерного оружия." По сути это предательство с выдачей гостайны. Зачем? Чтобы показать - "новое мышление". Дальше - больше. "Порезали" ракеты, которые не попадали под договор РСМД. Вместе с ними поезда - передвижные стартовые комплексы балистических ракет... Закончилось развалом СССР.
Владлен
Считаете , что СССР мог бы сохраниться???
Игорь Кузнецов
Лично я считаю что в тот период, когда центр потерял "вертикаль управления", что было важно всегда и для Российской империи, и для СССР, сохранение Союза можно было выполнить только при реформировании принципа политико-экономической системы и перехода к федеративному устройству по примеру США. В данном случае пример можно брать. Но, партократы во главе бывших республик захотели полной автономности и сделали ставку на национализм - вот и получили то, что получили.
Владлен
"вот и получили то, что получили". Разрешите добавить. И у нас в РФ, продолжаем получать!!!
Леонид
Выражение "Англичанка гадит" давно известно и возникло не на пустом месте.
Валентин Богданов
О прошлых врагах России писать воздержусь, а вот о нынешних несколько слов скажу. Признаемся, какие-то странные враги нынче у России! Большая часть россиян, образованных и не очень с охотой уехали или стараются уехать в США, где можно усроиться на любую работу, даже не по специальности, хорошо зарабатывать и относительно с приемлемым комфортом устроить свою жизнь, и это в в стране, которую большинство россиян считают врагом №1. Что примечательно, к нам в Россию, пожить с комфортом, наплыва американцев не наблюдается. Это какая-то причуда у наших народов , к врагам едут из России, а к нам, миролюбивым, никто от врагов и не пытается. Давно известно, что англичане всегда России гадили и гадят, а россияне из числа мошенников, казнокрадов и другого уголовного сброда, совершив преступление в России, с большими суммами денег буквально толпами сбежали в Англию, поскольку она наших преступников России не выдаёт. Сегодня их там более трёсот тысяч, сказачно обогатиших английскую казну, и конечно, свою семью. Мне кажется, что своя родина, для покинувших её граждан по разным причинам, сегодня родиной не является и убегают они от неё к нашим врагам в надежде обрести там новую родину. Дикий парадокс. Включайте свою "думалку"!!!
Игорь Кузнецов
Эти "крысы" никогда Россию своей Родиной не считали. Да, Лондон принимает тех, у кого есть деньги, но даже там начали интересоваться источником заработка. Высококласные специалисты нужны всегда, им можно с "относительно с приемлемым комфортом устроить свою жизнь", только для этого нужно быть космополитом и не знать что такое ностальгия. Вопрос - зачем Березовский незадолго до своей смерти писал письмо Путину с просьбой вернуться на Родину?
Майер Арманов
Англия вроде первый враг России, а деньги, недвижимость и семьи олигархов и коррумпированных чиновников там находятся. Как это понимать?
Nata
Это надо понимать как их узколобость. Надеются, что в черный день их там примут и обласкают.Но историю не обманешь - могут так обласкать, что без штанов в мир выпустят.
Игорь Кузнецов
Они надеются что их "Водный мир" сможет диктовать свои правила "Сухопутному миру". Совсем не понимают что они (англосаксы) уже не "властители водной стихии". Заносчивость и чванливость - их пороки и "слабые места" на сегодняшний день.
alik3456
Самый главный враг России- это чиновники и олигархи-олигафрены.
Леонид Буравлев
Чиновники не враги-они глисты! И они это прекрасно понимают!)))
Игорь Кузнецов
Сам по себе чиновник (или столоначальник) будет всегда. Другое дело какова их роль в "государственной машине". Если они "шестерёнки", хорошо крутятся и передают "крутящий момент" для движения - пусть работают. Если же требуют излишней "смазки", подтекают "сальники", расход масла и топлива увеличивается - тогда "капитальный ремонт". Либо смена блоков, либо замена всего агрегата.
Леонид Буравлев
А с Англией кто-то в РФ собрался дружить, кроме беглых олигархов?)))
Игорь Кузнецов
Налаживать взаимовыгодные торгово-экономические связи - причём здесь "дружба"? По дружбе долги прощают как Россия всем бывшим республикам, взяв на себя долги СССР. И странам Варшавского договора. Сколько можно было запросить в ФРГ за воссоединение с ГДР, например? Горбачёв за то, что вывел разом всю группировку ГСВГ получил Нобелевскую премию мира. А США, например, оставляет в Афганистане свои "опорные пункты". Кто нам мешал лет 20-ть выводить войска? И, сначала, жильё, казармы и т.д. построить для выводимых подразделений. Но дали немного кому надо, всё разворовали, а войска в чмстое поле...
Виктор Пивоваров
Россия всегда справлялась с врагами внешними. А самые большие катастрофы России приносили враги...."внутренние"... В России это ЛИБЕРАЛЫ !!!!!...... Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить....Ф.М.Достоевский.....Александр Сергеевич Пушкин Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды лик увидел, И нежно чуждые народы возлюбил, И мудро свой возненавидел. Ты руки потирал от наших неудач, С лукавым смехом слушал вести, Когда полки бежали вскачь И гибло знамя нашей чести....." Как же все СОВРЕМЕННО !!!!!................Фёдор Иванович Тютчев Напрасный труд! Нет, их не вразумишь: Чем либеральней, тем они пошлее; Цивилизация для них фетиш, Но недоступна им её идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В её глазах вы будете всегда, Не слуги просвещенья, а холопы.
Ирина
А враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,оправдывают оккупантов России в Гражданскую англосаксов ,восхваляют холуя англосаксов Колчака ,поставили ему памятники .
avershin1947mailru Авершин
Враги России это олигархи! Деньги они увозят поддерживать экономику иногосударств, при конфликте они быстро укатят.
Годердзи Папалашвили
Олигархи не враги. Олигархи воры ,которых нужно прижать к ногтю. А вот англичане злейшие, опаснейшие враги с которыми никаких разговоров, только к стенке. Действительный, а не на словах, союз России и Германии и весь мир вздохнет спокойно естественно, за исключением , грёбанных , англо-саксов.
Алексей Куницын
Островные "крысы" - это навечно заразная вещь для России
Борис Осипов
Владлен
Уважаемый Борис! А кто кроме Вас слышал о нем???
Николай Зайчиков
Автор забыл про 300 лет татарского ига на Руси
Владлен
А что было до Рюриковичей. Вообще не понятно.
Борис
Мое мнение главный враг России это наше все правительство и вся мразь что рядом с ними крутится воры, коррупция, правоохранительная и судебная система...
Владлен
Разрешите с Вами не согласиться. Те кого вы перечислили.Они враги нашего народа. И составляют основу России, как государства. Из ВИЛ."...государство как орган насилия.."!!!
Борис
соглашусь частично с вами, а государства у нас уже нет благодаря нашему современному правительства
Владлен
Не согласен. Политическая власть исполняет функцию государства. А она бывает разная. Ну например. Как у нас , которая не зависит от народа.А тут вылезает вопрос. В чьих интересах она будет работать. И единственный ответ. В своих!!!
Игорь Кузнецов
Давайте сравним нашу избирательную систему в ГД РФ (в парламент) и, допустим, в США. Где "демократия"? Кто голосует и как? В "чьих интересах работает"? Я не говорю что у нас всё абсолютно правильно, но для "демократии" (масса форм демократического правления, начиная с Древнего Рима), у нас выстроена более-менее реальная система "народовластия". Другое дело что в Новгородской республике "народом" считался только те, кто имел своё дело. Женщины, дети и наёмные рабочие голоса не имели.
Владлен
Спасибо. "у нас выстроена более-менее реальная система "народовластия". Согласен. Но как и в чьих интересах она работает???
Борис
Так значит государство у нас есть но только для тех кто правит в этом государстве? но не для народа в этом государстве...
Владлен
Примерно так.
Pavel Nekoval
Главный враг России и русского народа -это правящая хунта во главе с нашим малорослым правителем, которая хочет править вечно, установила фактически оккупационный режим.
Людмила Свириденко
Верные мысли, автор! Спасибо!
Ходжа
Россия войдет в мировую историю как единственная в мире страна дотла разворованная собственным руководством.
Марина
Россия уже вошла в историю как победитель в самой страшной на сегодняшний день войны благодаря мужеству своего народа! Россия всегда будет в истории как суверенная страна, которая не продала своего суверенитета за "стеклянные бусы" и лживые обещания! она была близка к этому, но хватило ума одуматься! А вам я рекомендую просто молча завидовать, а то выглядите противненько)))
Виктор Козодоев
главный враг России это ее руководство это и козлу понятно
Владимир Домнин
Путин сказал, печенеги.
Томара Тычкова
главными и основными врагами России на данные момент являются внутренние враги России- продажные либералы и лживые оппозиционеры, а также все эти среднеазиатские и закавказские диаспоры. Все они скопом мечтают о разрушении и распродаже нашей Родины. От этих врагов надо срочно избавляться, если хотим сохранить страну.
Владлен
Тамара! Вы ,как всегда смешите!!!
сергей дружкин
главные враги не америка и европа! чиновничьи дети и утина живут и работают там же!где логика? словом вранье!главные враги в россии это путин и единороссы!
Oleg Lobanov
А кто же главные друзья?
Elena Zginnik
англосаксы(логово в Лондоне),а США-это просто у них военная дубина,ну и вся шобла либеральных фашистов под эгидой этих-же господ...
Elena Zginnik
англосаксы(логово в Лондоне),а США-это просто у них военная дубина,ну и вся шобла либеральных фашистов под эгидой этих-же господ...
Владлен
А их. Благодаря несменяемой политической власти не осталось!!!
Хас Баев
Англичанка гадит, гадила и будет гадить и всегда, в основном, чужими руками!
Сергей Яминов
Во все времена, только англичане всегда всеми способами гадили России.
Наталья Михальчук
Завел собачку- следи за ней или в дом не пускай, или во-время веди гулять на поводке. А мы всю страну пропитали вывесками, лингвистикой, евроремонтами и хотим быть в чистоте? В какой стране вы видели рекламу, указатели на русском языке? Пока мы с придыханием будем кланяться, нас будут по-хозяйски гладить по холке и пинать под зад санкциями.
ludmila Cernega
Мнение об англичанах в мире - самые хорошие колонизаторы. Не надо забывать, что у них в принципе, криминальное мышление "не пойман, не вор".
Алла Дубинина
США по сравнению с Англией плохо воспитанные щенки, но именно таких и используют как инструмент...

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