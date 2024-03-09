Предложившая "подкорректировать русских" директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова обучалась в немецком центре по исследованию и разработке антироссийской пропаганды.

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Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Вот страшный вредитель русского народа, почему такие предатели сидят на должностях, в шею
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