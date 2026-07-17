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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России разработают первые отечественные тесты для диагностики болезни Альцгеймера

В России разработают первые отечественные тесты для диагностики болезни Альцгеймера

Изменения в мозге начинаются за 15–20 лет до появления заметных симптомов, и именно на этом этапе терапия может быть наиболее эффективной В текущем году в России планируют зарегистрировать отечественные тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

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