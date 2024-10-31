Samsung готова приступить к продажам передовой памяти HBM3E в этом квартале Инвес...

Samsung готова приступить к продажам передовой памяти HBM3E в этом кварталеИнвесторы, по всей видимости, закрыли глаза на снижение операционной прибыли Samsung в полупроводниковом сегменте последовательно на 40 %, как только услышали заявление руководства о намерениях начать продажи передовой HBM3E в четвёртом квартале.