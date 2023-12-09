США одобрили первый в мире препарат для редактирования генов CRISPR

FDA, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, одобрило первый в мире препарат для лечения серповидноклеточной анемии Casgevy на основе генного редактирования CRISPR .
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