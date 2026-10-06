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"Ее Марс годами вытаскивал его Луну": эзотерик из Барнаула о разводе Джигана и Самойловой

"Ее Марс годами вытаскивал его Луну": эзотерик из Барнаула о разводе Джигана и Самойловой

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Анастасия Табашникова рассказала, возможно ли примирение в звездной паре Развод Джигана и Оксаны Самойловой после 13 лет брака до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем.

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