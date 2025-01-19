Неприятный сюрприз для тех, кто передаёт данные счётчиков воды: что ожидать с 19 января Юлия ЧелкановаС 19 января 2025 года жители многоквартирных домов, передающие данные своих счетчиков воды, столкнутся с новыми трудностями.