В Новосибирске выставили на продажу редкий памятный пояс WWE Джона Сины

Настоящее имя Джона Сины — Джон Феликс Энтони Сина, он родился 23 апреля 1977 года. В WWE он дебютировал в 2002 году и провел в рестлинге больше двадцати лет, собрав рекордные 17 чемпионских титулов.
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