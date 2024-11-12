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Только для богатых: экономных туристов попросили не приезжать в Кению

Только для богатых: экономных туристов попросили не приезжать в Кению

С таким заявлением выступил президент страны. Президент Кении Уильям Руто призвал туристические центры популярного округа Лайкипии избегать бюджетных путешественников «с рюкзаками» (так называемых бэкпэкеров).

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