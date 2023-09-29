Science: особый пластырь доставляет лекарство в организм без игл и таблеток

Ученые из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне (Китай) в составе научного коллектива разработали устройство, способное доставлять действующие вещества препаратов в организм без уколов и таблеток.
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