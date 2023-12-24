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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем. Мы, конечно, будем бежать вдогонку поезду, стучать в окно и умалять остаться, но твердые среднеазиатские парни - кремень! Только если отмените новый закон по материнскому капиталу! Telegram-канал "Многонационал" выложил в сеть скриншоты из группы, в которой мигранты из Средней Азии черпают необходимую для себя информацию и переписываются между собой.

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СП
Сергей Потемкин
Да ... у нас двор снегом завален. Уехали все...
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Геннадий Кресов
Пусть им на родине мат капитал платят. А  России есть кому платить. Своим женщинам.
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стучать в окно и умалять остаться... Автору: умОлять, мОлитва, мОлит (человек)...
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