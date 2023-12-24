"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем. Мы, конечно, будем бежать вдогонку поезду, стучать в окно и умалять остаться, но твердые среднеазиатские парни - кремень! Только если отмените новый закон по материнскому капиталу! Telegram-канал "Многонационал" выложил в сеть скриншоты из группы, в которой мигранты из Средней Азии черпают необходимую для себя информацию и переписываются между собой.