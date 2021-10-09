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Клуб молодых экспертов при Сенате ознакомился с деятельностью МИОР

Клуб молодых экспертов при Сенате ознакомился с деятельностью МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялась встреча вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова с членами Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

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