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7дней.ru

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10 фраз, которые обязательно нужно говорить детям

10 фраз, которые обязательно нужно говорить детям

Дедушка Рубус, дракоши Мисоля и Тоша собрали простые слова, которые формируют самооценку, учат справляться с трудностями и создают доверие на годы.

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