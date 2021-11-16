Сатановский: Понятно, что если Россия выдвинет даже резолюцию против каннибализма или с осуждением работорговли и погромов, нынешние Штаты и Украина будут против.

В МПолитикаСатановский: Понятно, что если Россия выдвинет даже резолюцию против каннибализма или с осуждением работорговли и погромов, нынешние Штаты и Украина будут против.Россия в очередной раз выдвинула на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеоргий АгеевУх как Сатановский прав на 100%Ответить27 мин.Альбина КолесниковаМолодец Становский всё разложил по полочкам .Ответить22 мин.
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