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  • Альбина Колесникова
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  • Георгий Агеев
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Сатановский: Понятно, что если Россия выдвинет даже резолюцию против каннибализма или с осуждением работорговли и погромов, нынешние Штаты и Украина будут против.

Сатановский: Понятно, что если Россия выдвинет даже резолюцию против каннибализма или с осуждением работорговли и погромов, нынешние Штаты и Украина будут против.

Россия в очередной раз выдвинула на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма.

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Комментарии
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Георгий Агеев
Ух как Сатановский прав на 100%
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27 мин.
Альбина Колесникова
Молодец  Становский всё разложил по полочкам .
Ответить
22 мин.

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