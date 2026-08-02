Заслушаны подробности жестокой расправы всемирного блогера над 14-летней девочкой

Восходящий американский певец D4vd и 14-летняя Селеста Ривас Эрнандес состояли в тайных отношениях за несколько месяцев до того, как в сентябре прошлого года ее изуродованное и разлагающееся тело было обнаружено в конфискованном автомобиле, зарегистрированном на музыканта.