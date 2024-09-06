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Закон, порядок, государство

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Более 400 военнослужащих ВДВ совершили свой первый прыжок с парашютом в Ивановской области

Более 400 военнослужащих ВДВ совершили свой первый прыжок с парашютом в Ивановской области

В ходе совершения прыжков военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях обстановки, материальная часть парашютных систем отработала штатно.

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