Gasoline and fuel oil pushed Canada's annual inflation rate to 3.1% in September, up from 3.0% in August, as the war in the Middle East kept fuel prices high, Statistics Canada said on Monday.
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