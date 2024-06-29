Оставив Корешкова за бортом: Мусаев нокаутировал Рамазанова, а Умалатов «задушил» Уорда на PFL 6

Ещё четверо россиян завоевали путёвки в плей-офф PFL 2024 года. На турнире в Су-Фолс Магомед Умалатов «задушил» Бреннана Уорда и со второго места вышел в полуфинал первенства в полусреднем весе, а компанию ему составили Мурад Рамазанов и Шамиль Мусаев, нокаутировавший соотечественника в первом раунде.