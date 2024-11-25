Обстановка на месте прорыва трубы Теплосети. Коммунальная авария произошла днем 24 ноября у дома 84 по набережной реки Фонтанки.
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Обстановка на месте прорыва трубы Теплосети. Коммунальная авария произошла днем 24 ноября у дома 84 по набережной реки Фонтанки.